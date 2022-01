Remo e Paysandu anunciam que começam treinamentos para 2022 a partir de segunda-feira, 3

Remo e Paysandu anunciaram que vão começar os preparativos para a temporada 2022 a partir de segunda-feira (3). De acordo com os clubes, as atividades iniciais serão realizadas nos estádios do Baenão e da Curuzu. Nas próximas semanas, as equipes devem seguir para o interior do estado, onde vão intensificar os treinamentos.

De acordo com o Remo, os treinamentos da equipe em 2022 começam pela manhã. As 9h30, o técnico Paulo Bonamigo vai conceder uma entrevista coletiva e, sem seguida, vai comandar as atividades com o novo elenco.

Já no Paysandu, os treinos serão à tarde. Às 15h, haverá uma entrevista coletiva, com um membro da equipe ainda não determinado pelo clube, seguido de uma atividade com os novos jogadores.

O Paysandu, inclusive, anunciou que todas as coletivas de imprensa serão realizadas de forma presencial em 2022. O clube só realizará entrevistas de forma remota quando a equipe não estiver em Belém.

A primeira competição que será disputada por Remo e Paysandu em 2022 será o Campeonato Paraense. O torneio começa no dia 26 de janeiro.