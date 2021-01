Relembre 10 clássicos decisivos entre Remo e Paysandu

O clássico Re-Pa do próximo domingo (10), no Mangueirão, pode garantir Remo ou Paysandu na Série B de forma antecipada. A equipe de OLibera.com separou 10 clássicos decisivos para o torcedor relembrar.

COPA VERDE 2014

A primeira Copa Verde colocou Papão e Leão frente à frente na semifinal. O campeão da competição conquistaria uma vaga para a Copa Sul-Americana. O Paysandu levou a melhor com uma vitória de 1 a 0 no primeiro jogo e um empate sem gols na volta.

COPA VERDE 2015

Pelo segundo ano consecutivo a dupla Re-Pa se enfrentaram na semifinal da Copa Verde. No primeiro jogo deu Papão, vitória por 2 a 0. No jogo de volta o Remo devolveu o placar com gols de Dadá e Sílvio e levou a melhor nas cobranças de pênaltis.

COPA VERDE 2016

A última vez em que Remo e Paysandu se enfrentaram decidindo vaga na final da competição regional foi em 2016. Mais um encontro na semifinal, dessa vez o Papão levou a melhor com duas vitórias. A primeira por 2 a 1 e a segunda por 4 a 2, com gols de Fernando Lombardi, Rodrigo Andrade e Raí (duas vezes).

PARAZÃO 1992

O Campeonato Paraense de 1992 foi decidido com um golaço, um gol que o Rei Pelé não fez. Mendonça, do Paysandu, mandou um chute do meio de campo e marcou um dos mais belos gols do clássico Re-Pa. Paysandu campeão.

PARAZÃO 1999

Leão e Papão decidiram em duas partidas o Parazão de 1999. A primeira o Paysandu venceu por 2 a 1. No jogo de volta o Remo saiu de campo campeão com gol do jogador Aílton “O Predestinado”, que havia feito os gols do título carioca do Fluminense contra o Flamengo (1995) e do Grêmio-RS contra a Portuguesa-SP (1996), quando conquistou o título Brasileiro. Aílton fez uma cirurgia no joelho em Belém e voltou para jogar a final e decidiu para o Remo. Leão campeão.

PARAZÃO 2005

A temporada de 2005 foi de emoção para as torcidas de Leão e Papão. No Parazão daquele ano os dois turnos foram decididos nos pênaltis. O Paysandu venceu as duas decisões, tendo como herói o goleiro Ronaldo, que pegou o pênalti de Barata e fez a festa com a Fiel no Colosso.

PARAZÃO 2014

No ano de 2014 a dupla Re-Pa voltou a se encontrar em uma decisão de Parazão, após três temporadas tendo finais com clubes do interior. Para o Remo o Campeonato Paraense daquele ano valia muito mais que um simples título, valia também uma vaga na Série D e a sobrevivência na temporada. Cada equipe conquistou um turno e a decisão ocorreu em duas partidas. Na primeira o Leão cheio de garotos do Sub-20 goleou o Paysandu por 4 a 1. Na partida de volta o clube bicolor esboçou uma reação, venceu por 2 a 0, mas quem comemorou foi o Remo.

PARAZÃO 2018

Em 2018 um confronto marcou a decisão do Parazão. O atacante Walter x o goleiro Vinícius. O Remo venceu o jogo por 1 a 0, gol do atacante Isac, com o goleiro Vinícius pegando tudo e no final levantando a taça para o Leão.

PARAZÃO 2020

A atual temporada foi marcada pela paralisação do futebol por conta da pandemia, depois de quase cinco meses parado, o Campeonato Paraense retornou os dois maiores clubes da capital decidiram o título. A competição foi decidida em duas finais e o Paysandu conseguiu duas vitórias diante do seu maior rival sempre no final da partida. A primeira foi 2 a 1, de virada e a segunda, que sacramentou a conquista foi 1 a 0, gol do volante Uchôa, já nos acréscimos. Bicola campeão.

BRASILEIRÃO 2000

Na Copa João Havelange de 2000, Remo e Paysandu estavam no módulo amarelo referente à Série B. Os dois decidiram uma o terceiro lugar da competição e uma vaga na Série A. Até hoje este clássico é lembrado como o “Re-Pa do século”. No primeiro jogo o Remo venceu de virada o Paysandu por 3 a 2, com três gols do atacante Robinho. No jogo de volta o Leão Azul segurou o empate em 1 a 1 e conquistou a vaga na elite do futebol.

