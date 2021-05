Reforços, Chay e Daniel Borges são relacionados para a estreia do Botafogo na Série B

A delegação do Botafogo terá duas novidades para a estreia da Série B do Campeonato Brasileiro. Reforços anunciados durante a semana, Chay e Daniel Borges foram relacionados pelo treinador Marcelo Chamusca e viajam para Goiânia, palco da partida contra o Vila Nova, nesta sexta-feira.

Os dois tiveram o nome publicado no BID, já resolveram as questões burocráticas dos contratos e, como estavam jogando em outras equipes durante a época dos Estaduais, estão em forma física. Por isso, iniciarão a partida do banco.

A dupla será opção para Marcelo Chamusca durante o duelo. Chay veio da Portuguesa-RJ e Daniel Borges assinou junto ao Mirassol. Ambos por empréstimo até o fim de dezembro de 2021.

Luís Oyama, que possui situação encaminhada para fechar com o Botafogo, contudo, fica no Rio de Janeiro. O meio-campista não foi anunciado oficialmente pelo Alvinegro e ainda não teve todos os detalhes de inscrição regularizados.

A Série B é a prioridade do Botafogo na temporada. Com apenas este torneio para disputar, o foco do Alvinegro é conquistar o acesso à elite do futebol nacional.