Real Tomayapo x Internacional: onde assistir e escalações do jogo hoje (04) pela Copa Sul-Americana

Real Tomayapo x Internacional disputam nesta terça-feira (02/04) a 1° rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O jogo começa às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio IV Centenário, em Tarija, Bolívia. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Real Tomayapo x Internacional ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Paramount+, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Até agora, na fase de grupos da Copa Sul-Americana, Internacional passou por empate sem gols com Belgrano, outro com Real Tomayapo, vitória de 2 a 1 sobre Delfín e derrota de mesmo placar com Belgrano.

Além de seu empate sem gols com Inter, Real Tomayapo passou por derrota de 2 a 0 para Delfín, outra de mesmo placar para Belgrano, uma terceira de 1 a 0 para Belgrano e mais uma de 4 a 3 para Delfín.

Real Tomayapo x Internacional: prováveis escalações

Real Tomayapo: Pedro Galindo; Juan Pablo Rioja, Leonardo Justiniano, Juan Orellana e Santiago Cuiza; Leandro Maygua, Matías Noble e Sergio Villamil; Alan Alcaraz, Mirko Tomianovic e Agustín Graneros. Técnico (interino): Gustavo Romanello.

Internacional: Fabrício; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Thiago Maia, Mauricio, Bruno Henrique e Wesley; Alan Patrick e Alario. Técnico: Eduardo Coudet.

FICHA TÉCNICA

Real Tomayapo x Internacional

Copa Sul-Americana

Local: Estádio IV Centenário, em Tarija, Bolívia

Data/Horário: 04 de junho de 2024, 21h30