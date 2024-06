Huachipato x Grêmio: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo hoje (04/06) pela Libertadores

Huachipato x Grêmio disputam nesta terça-feira (04/06) uma partida atrasada pela 3° rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. O jogo inicia às 21h (horário de Brasília), no Estádio CAP, em Talcahuano, Chile. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Huachipato x Grêmio ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN e pelo Star+, a partir das 21h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Até agora, na fase de grupos, Grêmio soma uma derrota de 2 a 0 para The Strongest, outra de mesmo placar para Huachipato, uma vitória de 1 a 0 sobre Estudiantes e outra de 4 a 0 sobre The Strongest.

Já Huachipato passou por empate de 1 a 1 com Estudiantes, vitória de 2 a 0 sobre Grêmio, empate sem gols com The Strongest, derrota de 4 a 0 para a mesma equipe e vitória de 4 a 3 sobre Estudiantes.

Huachipato x Grêmio: prováveis escalações

Huachipato: Martín Parra; Joaquín Gutiérrez (Renzo Malanca), Benjamín Gazzolo, Imanol González e Antonio Castillo; Santiago Silva, Claudio Sepúlveda e Maximiliano Gutiérrez; Brayan Palmezano, Cris Martínez e Maxi Rodríguez. Técnico: Francisco Troncoso.

Grêmio: Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely, Kannemann e Reinaldo; Dodi, Pepê e Cristaldo; Everton Galdino, Soteldo e Diego Costa. Técnico: Renato Gaúcho.

FICHA TÉCNICA

Huachipato x Grêmio

Copa Libertadores da América

Local: Estádio CAP, em Talcahuano, Chile

Data/Horário: 04 de junho de 2024, 21h