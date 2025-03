Real Sociedad x United: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (06/03) pela Liga Europa

Real Sociedad x Manchester United disputam hoje, quinta-feira (06/03), as oitavas de final da Liga Europa. O jogo será realizado às 14h45 (horário de Brasília), no Estádio Anoeta, em San Sebastián, Espanha. Confira as escalações e o horário:

Onde assistir Real Sociedad x Manchester United ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela CazéTV, a partir das 14h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Manchester United ficou em 3° lugar na primeira fase da Europa League, permaneceu invicto e acumulou 5 vitórias, 3 empates, 16 gols marcados e 9 gols sofridos.

Já o Real Sociedad foi o 13° colocado e somou 4 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, 13 gols marcados e 9 gols sofridos. Em seguida, o time eliminou o Midtjylland.

Real Sociedad x Manchester United: prováveis escalações

Real Sociedad: Álex Remiro, Jon Aramburu, Igor Zubeldía, Aritz Elustondo, Javi López, Sergio Gómez, Pablo Marín, Martin Zubimendi, Jon Olasagasti, Orri Oskarsson, Ánder Barrenetxea.

Manchester United: André Onana, De Ligt, Harry Maguire, Leny Yoro, Mazraoui, Diogo Dalot, Ugarte, Eriksen, Bruno Fernandes, Joshua Zirkzee, Hojlund.

FICHA TÉCNICA

Real Sociedad x Manchester United

Europa League

Local: Estádio Anoeta, em San Sebastián, Espanha

Data/Horário: 06 de março de 2025, 14h45