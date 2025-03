Real Madrid x Leganés: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (29/03) por La Liga

Real Madrid x Leganés disputam hoje, sábado (29/03), a 29° rodada do Campeonato Espanhol 2025, La Liga. O jogo está programado para as 17h (horário de Brasília), no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, Espanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Real Madrid x Leganés ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Real Madrid é o vice-líder de La Liga e acumula 18 vitórias, 6 empates, 4 derrotas, 59 gols marcados e 27 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota.

Já o Leganés ocupa a 18° posição com 6 vitórias, 9 empates, 13 derrotas, 26 gols marcados e 43 gols sofridos. O time passou por 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas nas últimas rodadas.

Real Madrid x Leganés: prováveis escalações

Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez, Asencio, Rüdiger, Fran Garcia; Valverde, Tchouaméni, Bellingham; Rodrygo, Mbappé, Vinicius Jr.

Leganés: Dmitrovic; Rosier, Sergio González, Nastasic, Javi Hernández; Tapia, Neyou (Óscar Rodríguez), Cissé, Brasanac, Raba, Juan Cruz.

FICHA TÉCNICA

Real Madrid x Leganés

Campeonato Espanhol

Local: Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, Espanha

Data/Horário: 29 de março de 2025, 17h