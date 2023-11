Real Madrid vence Napoli e se classifica para as oitavas da Champions League; veja outros resultados

Em partida válida pela quinta rodada do grupo C, o Real Madrid venceu o Napoli por 4 a 2 e confirmou a classificação para o mata-mata da Champions League nesta quarta-feira (29). Mesmo com desfalques, o maior campeão da competição fez jus ao favoritismo e derrotou os italianos no Santiago Bernabéu.

O clube de Nápoles abriu o placar com Giovanni Simeone aos 8 minutos de jogo, mas Rodrygo empatou com um golaço no minuto seguinte. Este foi o 18º gol do brasileiro com a camisa do Madrid na Champions, colocando o camisa 11 no top 10 de artilheiros da histórica equipe nesta competição.

Aos 22 minutos, Bellingham fez o gol da virada, e Anguissa igualou a conta no início do segundo tempo. Nico Paz, de apenas 19 anos, colocou os espanhóis na frente, e Joselu fechou o placar. Com o resultado, o Real vai a 15 pontos e se mantém com 100% de aproveitamento na Liga dos Campeões.

Na sexta e última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões, o Real Madrid visita o Union Berlin no dia 12 de dezembro. No mesmo dia, o Napoli enfrenta o Braga, no estádio Diego Armando Maradona.

Outros classificados

O líder do grupo A, Bayern de Munique, empatou em 0 a 0 com o Copenhagen no Allianz Arena nesta quarta-feira (29). O time bávaro chegou a ter um pênalti revisado no VAR nos acréscimos, mas a árbitra Stéphanie Frappart foi ao monitor e decidiu não marcar. O resultado confirmou a classificação da equipe alemã para o mata-mata da Liga dos Campeões. Já a equipe da Dinamarca, que ocupa a segunda colocação do grupo, se mantém viva e vai à última rodada com boas chances de ficar com uma vaga para as oitavas.

O Arsenal goleou o Lens por 6 a 0 no Emirates Stadium e também se classificou para as oitavas da Champions League. Os gols do massacre do clube londrino foram marcados por Havertz, Gabriel Jesus, Bukayoko Saka e Gabriel Martinelli, Odegaard e Jorginho. Com a vitória nesta quarta-feira (29), o time de Mikel Arteta chegou a nove pontos e não só garantiu matematicamente a classificação ao mata-mata, mas também a liderança do grupo B. O Lens é o terceiro com cinco pontos.

Outra equipe já classificada para as oitavas da Liga dos Campeões é a Inter de Milão, que empatou fora de casa com o Benfica por 3 a 3 nesta quarta-feira (29) pelo grupo D. Na lanterna da chave, o time português abriu vantagem de três gols com hat-trick de João Mário no primeiro tempo, mas viu os italianos buscarem um empate heróico na segunda etapa com os gols de Arnautovic, Frattesi e Alexis Sánchez. A Inter chega a 11 pontos, mesmo número da também classificada Real Sociedad. Ambas as equipes se enfrentam no dia 12 de dezembro O Benfica, com apenas um, busca conseguir vaga na Liga Europa diante do RB Salzburg na mesma data.



Veja outros resultados desta quarta-feira (29):

Galatasaray 3 x 3 Manchester United

Real Sociedad 0 x 0 RB Salzburg

Sevilla 2 x 3 PSV

Braga 1 x 1 Union Berlin