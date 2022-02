Re x Pa: primeiro tempo encerra em 0 x 0. Paysandu teve mais chances; confira

Paysandu e Clube do Remo fizeram um duelo pouco equilibrado nos 45 minutos iniciais, marcado pela superioridade na posse de bola e finalizações do lado bicolor. Os donos da casa começaram pressionando o time azulino, com dificuldades de penetrar a defesa bicolor. Apesar do maior domínio, o placar da etapa inicial não saiu do zero.

Quem deu as cartas primeiro foram os donos da casa. Aos três minutos, o atacante Marcelo Toscano recebeu cruzamento pela direita e improvisou uma bicicleta, que saiu sem força e passou ao lado da trave azulina. Assim seguiram os primeiro dez minutos, com exploração maciça das jogadas pelo setor direito.

Quando o Remo tentava, o Paysandu apertava a marcação, em cima da distância entre volantes e meias ofensivos do time remista. Sem elo de ligação consistente, o meio-campo bicolor abafou o setor de criação remista e isso se refletiu nos diversos ataques durante o primeiro tempo. Aos oito foi a vez de Marlon tentar o chute, defendido pelo arqueiro remista.

O árbitro Marco José Soares de Almeida ainda deu dois cartões amarelos, para Marcão, do Paysandu, e Bruno Alves, do lado remista, após uma discussão na pequena área do Clube do Remo. A partir dos 20 minutos, o jogo ficou mais parelho, com jogadas de contra-ataque, bolas aéreas e poucas faltas. Insatisfeito, o técnico Paulo Bonamigo tirou o meia Felipe Gedoz para a entrada de Ronald, mas o placar permaneceu em 0 a 0.