Re-Pa da Copa Verde pode ter até 17 estreantes em campo; veja a lista

O Re-Pa desta quarta-feira (1º) deve marcar a estreia de caras novas no confronto. Segundo um levantamento de O Liberal, 17 jogadores dos elencos de Remo e Paysandu ainda não participaram do Clássico Rei da Amazônia. O próximo duelo entre as equipes começa a definir o classificado para a grande final da Copa Verde.

Remo e Paysandu já se enfrentaram neste ano, em abril, pelo Campeonato Paraense. Na ocasião, o Leão levou a melhor e venceu por 4 a 2. No entanto, muitos jogadores chegaram desde então e vão estrear em clássicos Re-Pa.

Por ter contratado mais atletas para a sequência do Campeonato Brasileiro, o Remo terá um número maior de "caras novas". São 10 jogadores que terão a oportunidade de disputar o clássico.

No Paysandu, os estreantes são sete. No entanto, esse número poderia ter sido ainda maior, se não fossem as dispensas feitas pelo clube ao final da Série C.

Remo e Paysandu se enfrentam na quarta-feira (1º), às 20h, no estádio da Curuzu, em Belém, pelo jogo de ida das semifinais da Copa Verde. A partida terá transmissão lance a lance pelo Oliberal.com.

Veja a lista de estreantes do próximo Re-Pa

Remo

Raimar

Igor Fernandes

Neto Moura

Arthur

Paulinho Curuá

Rafinha

Neto Pessoa

Erick Flores

Jefferson

Matheus Oliveira

Paysandu