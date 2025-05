Rayo Vallecano x Mallorca: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (24/05) por La Liga

Rayo Vallecano x Mallorca disputam hoje, sábado (24/05), a última rodada do Campeonato Espanhol 2025, La Liga. O jogo está programado para as 16h (horário de Brasília), no Estádio de Vallecas, em Madrid, Espanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Rayo Vallecano x Mallorca ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Mallorca acumula no Campeonato Espanhol 47 pontos, 13 vitórias, 8 empates, 16 derrotas, 35 gols marcados e 44 gols sofridos. O time passou por 1 vitória e 4 derrotas nas últimas rodadas de La Liga.

Já o Rayo Vallecano acumula um total de 51 pontos, 13 vitórias, 12 empates, 12 derrotas, 41 gols marcados e 45 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota.

Rayo Vallecano x Mallorca: prováveis escalações

Rayo Vallecano: Batalla; Balliu, Lejeune, Ciss, Pacha; Ratiu, Lopez, Gumbau, De Frutos; Palazon, Embarba

Mallorca: Greif; Bauza, Valjent, Raillo, Mojica; Mascarell, Costa; Larin, Darder, Rodriguez; Muriqi

FICHA TÉCNICA

Rayo Vallecano x Mallorca

Campeonato Espanhol

Local: Estádio de Vallecas, em Madrid, Espanha

Data/Horário: 24 de maio de 2025, 16h