Racing x Tucumán: onde assistir ao vivo e o horário do jogo hoje (24/04) pelo Campeonato Argentino

As equipes Racing x Tucumán disputam nesta segunda-feira (24/04) a 13° rodada da primeira fase do Campeonato Argentino. O jogo tem início às 19h (horário de Brasília), no Estádio Presidente Perón, em Avellaneda, Argentina. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Racing x Tucumán ao vivo?

A partida Racing x Tucumán poderá ser assistida pelo canal ESPN 4 e pelo serviço de streaming Star+, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como Racing x Tucumán chegam para o jogo?

Racing é o 11° colocado do Campeonato Argentino com 5 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.

Já Tucumán é o vice-lanterna da competição e acumula 1 vitória, 7 empates e 4 derrotas. A equipe está sem vitórias há 6 rodadas do campeonato.

Prováveis Escalações

Racing: Arias; Rojas, Sigali, Piovi, Mura; Gómez, Nardoni, Mancilla; Hauche, Guerrero e Romero.

Tucumán: Marchiori; Ortiz, Bianchi, Romero; Tesuri, Acosta, Kociubinski, Pereyra, Orihuela; Ruiz, Estigarribia.

FICHA TÉCNICA

Racing x Tucumán

Campeonato Argentino

Local: Estádio Presidente Perón, em Avellaneda, Argentina

Data/Horário: 24 de abril de 2023, 19h