Que horas é e onde assistir o jogo do Flamengo pela Supercopa do Brasil

As equipes Palmeiras x Flamengo disputam neste próximo sábado (28/01) a final da Supercopa do Brasil. O jogo começa às 16h30 (horário de Brasília), no Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília (DF). Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Palmeiras x Flamengo ao vivo?

A partida Palmeiras x Flamengo pode ser assistida ao vivo pela TV Globo e pelo SporTV, a partir das 16h30 (horário de Brasília).

Como Palmeiras x Flamengo chegam para o jogo?

No último Brasileirão, Palmeiras liderou com 23 vitórias, 12 empates, 3 derrotas, 66 gols marcados e 27 gols sofridos. Já o Flamengo ficou em 5° lugar com 18 vitórias, 8 empates, 12 derrotas, 60 gols marcados e 39 gols sofridos.

A Supercopa de 2022 terminou com vitória do Atlético Mineiro sobre o Flamengo, que foi decidida nos pênaltis por 8 a 7 após empate de 2 a 2 no tempo regular.

Prováveis Escalações

Palmeiras: Weverton, Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo, Piquerez, Gabriel Menino, Zé Rafael, Raphael Veiga, Dudu, Rony e Endrick. Técnico: Abel Ferreira.

Flamengo: Santos, Matheuzinho (Varela), David Luiz, Léo Pereira (Fabrício Bruno), Ayrton Lucas, Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabi e Pedro. Técnico: Vítor Pereira.

FICHA TÉCNICA

Palmeiras x Flamengo

Supercopa do Brasil

Local: Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília (DF)

Data/Horário: 28 de janeiro de 2023, 16h30

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa/GO)

Assistente 1: Bruno Boschilia (Fifa/PR)

Assistente 2: Bruno Raphael Pires (Fifa/GO)

VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC