Que dia vai ser a final do Mundial de Clubes 2023? Veja onde será o local

A Copa do Mundo de Clubes, também conhecida como Mundial de Clubes, iniciou sua edição 2023 nesta terça-feira (12/12), com a disputa entre Al Ittihad e Auckland City. Sete equipes jogarão na competição e a final será realizada às 15h do dia 22 de dezembro. Veja mais detalhes sobre a final do Mundial de Clubes de 2023:

Quando e onde será a final do Mundial de Clubes 2023?

Os finalistas do Mundial de Clubes de 2023 jogarão às 15h do dia 22 de dezembro no estádio da Cidade dos Esportes Rei Abdullah, em Jidá, Arábia Saudita. O complexo esportivo pode acomodar 34 mil torcedores e serve de sede para os times Al Taawon, Al Raed e Al Hazem.

Onde assistir a final do Mundial de Clubes 2023?

O jogo final do Mundial de Clubes já tem transmissão confirmada pelo FIFA+, streaming oficial da Federação Internacional de Futebol. Ainda não há informações se outros veículos transmitirão a partida.