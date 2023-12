Quando o Fluminense estreia no Mundial? Veja a tabela de jogos

O Fluminense foi o campeão da última Copa Libertadores da América e, por isso, já está na semifinal do Mundial de Clubes, realizada na próxima segunda-feira (18/12). O time enfrentará um dos vencedores da segunda rodada, que ocorrerá na sexta-feira (15/12). Confira contra quem, quando e onde o Fluminense jogará no Mundial de Clubes:

Quando e contra quem o Fluminense joga no Mundial?

O primeiro jogo do Fluminense pelo Mundial de Clubes 2023 ocorrerá às 15h da próxima segunda-feira (18/12). A equipe enfretará Al Ittihad, Auckland City ou Al Ahly, dependendo dos resultados do jogo Al Ittihad x Auckland City e da partida do Al Ahly na segunda rodada. Entre esses times, Al Ittihad é o mais bem sucedido e conta com as estrelas Benzemá, Kanté e Romarinho.

Tabela de jogos do Mundial de Clubes

Primeira rodada (12/12): Al Ittihad x Auckland City - 15h - CazéTV e FIFA+

- 15h - CazéTV e FIFA+ Segunda rodada (15/12): León x Urawa Red Diamonds - 11h30 - CazéTV e FIFA+

- 11h30 - CazéTV e FIFA+ Segunda rodada (15/12): Al Ahly x A confirmar - 15h - CazéTV e FIFA+

- 15h - CazéTV e FIFA+ Semifinal (18/12): Fluminense x A confirmar - 15h - CazéTV e FIFA+

- 15h - CazéTV e FIFA+ Semifinal (18/12): Manchester City x A confirmar - 15h - CazéTV e FIFA+

- 15h - CazéTV e FIFA+ Terceiro lugar (22/12): A confirmar x A confirmar - 11h30 - FIFA+

- 11h30 - FIFA+ Final (22/12): A confirmar x A confirmar - 15h - FIFA+