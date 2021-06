Ex-Remo, volante é apresentado como reforço do Santos: 'Um dos maiores clubes do planeta'

O Santos apresentou o volante Vinicius Zanocelo como quarto reforço do clube na manhã desta sexta-feira (11). O jovem jogador, de apenas 20 anos, chega por empréstimo da Ferroviária até 31 de maio de 2023, com opção de compra e valor fixado. O jogador esteve no futsal do Remo quando ainda tinha 10 anos e trabalhou com Netão, auxiliar do clube azulino.

Zanocelo falou sobre a expectativa de vestir a camisa do Santos:

-Eu não gosto muito de resposta pronta, mas todos os jogadores que passaram e vão passar por aqui vão dizer a mesma coisa. É um sonho de todo jogador passar pelo Santos, um dos maiores clubes do planeta, o maior jogador da história do futebol passou por aqui que é o Pelé. A grandeza do Santos é algo que inquestionável, estou muito feliz e orgulho de poder representar o Santos - afirmou Zanocelo.

Com grande potencial, o jovem jogador esteve na Seleção Brasileira Sub-20 nas últimas três convocações. Vinicius Zanocelo falou sobre administrar a expectativa da torcida e chegada ao clube para conquistar coisas grandes.

- Eu fico muito feliz pelo carinho que a torcida está tendo por mim, foi muito bem recepcionado tanto pela torcida, comissão, dirigentes e jogadores. Para mim é uma felicidade muito grande ter recebido esse carinho da torcida, sei que a expectativa é alta e espero retribuir, todo esse carinho que eles tiveram comigo, dentro de campo. Não tenho dúvidas que não vai faltar vontade, não vai faltar raça, não vai faltar um jogador que vai lutar pelo Santos. Sou competitivo, gosto de vencer e vim aqui para o Santos para vencer e buscar títulos. É o que o torcedor quer, nós que estamos dessa parte do Santos queremos e vamos buscar essa identidade para o Santos - disse o volante.

A chegada do jogador é vista com bons olhos, já que o Santos perdeu Pituca, vendido ao futebol japonês, Sandry, que rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito, e Jobson, também com rompimento do ligamento cruzado do joelho direito. Além de Vinícius Zanocelo, o Santos anunciou recentemente as chegadas do zagueiro Danilo Boza, do atacante Marcos Guilherme e do lateral-esquerdo Moraes.