Quadro Tático analisa posições em que Messi deve jogar no PSG

Nesta semana o mundo parou para ver o desenrolar de uma das maiores contratações da história do futebol. Vencedor de seis prêmios de melhor jogador do mundo, o argentino Lionel Messi chegou à França para defender o PSG pelas próximas duas temporadas. A promessa é de que o atacante reedite a dobradinha com Neymar na equipe de Paris. Além disso, Messi terá companheiros muito qualificados no elenco, como o também argentino, Di Maria, e o francês Mbappé.



Enquanto todo o planeta ainda sonha com o elenco maravilhoso do PSG para a próxima temporada, o treinador da equipe francesa, Maurício Pochettino, tem um problema enorme pra resolver. Como montar uma equipe com todos esses nomes, sem deixar ninguém de fora? O Quadro Tático desta semana busca dar sugestões ao treinador e ajudar a escalar a nova equipe mais badalada da Europa.



Deixar Messi à vontade



Messi é um gênio. Isso não tem discussão. Por mais que atue com jogadores de alto calibre, o argentino segue sendo bem melhor que os demais. Para que a equipe renda dentro de campo, Pochettino deve deixar Messi atuar onde preferir. O atacante pode jogar mais aberto pela direita, cortando para o meio, como já fez no Barcelona, ou como Falso 9, centralizado, mas um pouco recuado em relação aos pontas.



Di Maria readequado



Quem deve perder espaço com a entrada de Messi no time será o compatriota Di Maria. No entanto, isso não significa que ele vá para o banco. O argentino já se mostrou versátil em outros clubes, como no Real Madrid e no próprio PSG. O jogador pode atuar pelo meio, numa trinca com Verrati e Wijnaldum, ou mais centralizado, à frente dos volantes, num 4-2-3-1 . Neymar e Mbappé devem ser os menos afetados. O brasileiro deve ficar na ponta esquerda, função que exerceu várias vezes na carreira, enquanto o francês pode jogar como centroavante ou aberto pela direita, posições em que jogou na seleção francesa, na Copa do Mundo.