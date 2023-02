Qarabag x Gent: onde assistir ao vivo e o horário do jogo hoje (16/02) pela Conference League

As equipes Qarabag x Gent disputam nesta quinta-feira (16/02) as oitavas de final da Liga Europa. O jogo começará às 14h45 (horário de Brasília), no Estádio Tofiq Bahramov, em Bacu, Azerbaijão. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Qarabag x Gent ao vivo?

A partida Qarabag x Gent pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming Star+, a partir das 14h45 (horário de Brasília).

Como Qarabag x Gent​ chegam para o jogo?

Qarabag vem da fase de grupos da Liga Europa, por onde somou 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, 9 gols marcados e 5 gols sofridos.

Já Gent foi o vice-líder do Grupo F da Liga Conferência e, nesse, também passou por 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas.

Prováveis Escalações

Qarabag: Amin Ramazanov; Bədavi Huseynov, Kevin Medina , Marko Vešović, e Elvin Cafarquliyev; Leandro Andrade, Marko Jankovic e Júlio Romão; Abdellah Zoubir, Ramil Sheydaev e Musa Qurbanlı. Técnico: Gurban Gurbanov.

Gent: Paul Nardi; Jordan Torunarigha, Michael Ngadeu e Joseph Okumo; Alessio Castro-Montes, Julien de Sart, Sven Kums e Kamil Piatkowski; Hugo Cuypers, Gift Emmanuel Orban e Hyuseok Hong. Técnico: Hein Vanhaezebrouck.

FICHA TÉCNICA

Qarabag x Gent

Liga Conferência - Conference League

Local: Estádio Tofiq Bahramov, em Bacu, Azerbaijão

Data/Horário: 16 de fevereiro de 2023, 14h45