PSG x Saint-Étienne: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (26) pelo Campeonato Francês

As equipes Paris Saint Germain x Saint-Étienne entraram em campo às 17h (horário de Brasília) de hoje, sábado (26/02), para disputar a 26° rodada do Campeonato Francês. O embate ocorre no Estádio Parc des Princes, em Paris. Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir PSG x Saint-Étienne?

A partida PSG x Saint-Étienne já pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming Star+.

Como PSG x Saint-Étienne chegam para o jogo?

O PSG é o líder da Ligue 1 e acumula 18 vitórias, 6 empates e apenas 2 derrotas. Seu saldo de gols é composto por 54 gols marcados contra 23 gols sofridos.

Já Saint-Étienne ocupa a 16° colocação da competição, com um total de 5 vitórias, 8 empates, 13 derrotas, 27 gols marcados e 48 gols recebidos.

Até o final desta edição, os times estavam empatados por 1 a 1.

Escalações

PSG: Donnarumma; Nuno Mendes, Kimpembe, Marquinhos, Kehrer; Pereira, Wijnaldum, Gueye; Neymar, Mbappé, Messi. Técnico: Mauricio Pochettino.

Saint-Étienne: Bernardoni; Kolodziejczak, Nade, Mangala, Camara, Sacko; Bouanga, Gourna-Douath, Youssouf, Nordin; Boudebouz. Técnico: Pascal Dupraz.

Ficha técnica

PSG x Saint-Étienne

Campeonato Francês

Local: Estádio Parc des Princes, em Paris

Data/Horário: 26 de fevereiro de 2022, às 17h