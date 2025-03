PSG x Liverpool: onde assistir ao vivo e asescalações do jogo hoje (05/03) pela Champions League

Paris Saint Germain x Liverpool disputam hoje, quarta-feira (05/03), as oitavas de final da Champions League. O jogo será realizado às 17h (horário de Brasília), no Parc des Princes, em Paris, França. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir PSG x Liverpool ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Max, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Liverpool liderou a primeira fase da Champions League e acumulou nessa um total de 7 vitórias, 1 derrota, 17 gols marcados e 5 gols sofridos.

Já o PSG ficou em 15° lugar com 4 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, 14 gols marcados e 9 gols sofridos. Depois, a equipe goleou Brest por 7 a 0.

PSG x Liverpool: prováveis escalações

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Beraldo e Nuno Mendes; Fabián Ruiz, João Neves e Doué; Lee Kang-In, Barcola e Gonçalo Ramos.

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk e Tsimikas; Gravenberch, MacAllister e Szoboszlai; Salah, Díaz e Jota.

FICHA TÉCNICA

Paris SG x Liverpool

Champions League

Local: Parc des Princes, em Paris, França

Data/Horário: 05 de março de 2025, 17h