Benfica x Barcelona: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (05/03) pela Champions League

Benfica x Barcelona disputam hoje, quarta-feira (05/03), as oitavas de final da Champions League. O jogo começa às 17h (horário de Brasília), no Estádio da Luz, em Lisboa, Portugal. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Benfica x Barcelona ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TNT e pela Max, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Ao final da primeira fase, o Benfica estava em 16° lugar com 4 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, 16 gols marcados e 12 gols sofridos. Depois, o time empatou com Mônaco.

Já o Barcelona findou tal fase na vice-liderança e acumulou um total de 6 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 28 gols marcados e 13 gols sofridos.

Benfica x Barcelona: prováveis escalações

Benfica: Trubin; Araújo, Otamendi, Silva, Carreras; Kokcu, Barreiro, Aursnes; Akturkoglu, Pavlidis, Bruma.

Barcelona: Szczesny; Koundé, Ronald Araújo, Cubarsí, Balde; Pedri, De Jong; Yamal, Gavi, Raphinha, Lewandowski.

FICHA TÉCNICA

Benfica x Barcelona

Champions League

Local: Estádio da Luz, em Lisboa, Portugal

Data/Horário: 05 de março de 2025, 17h