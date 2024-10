PSG é punido por cantos homofóbicos e terá estádio parcialmente fechado

O Paris Saint-Germain (PSG) deverá fechar parcialmente uma de suas arquibancadas no Parc des Princes para o jogo contra o Toulouse, marcado para o dia 22 de novembro.

A sanção, imposta pelo comitê disciplinar da Liga Francesa de Futebol (LFP), foi motivada por cantos homofóbicos entoados por torcedores durante a partida contra o Strasbourg no início deste mês. A medida afeta a arquibancada do Auteuil e entra em vigor no dia 5 de novembro, com duração de um jogo.

A LFP já havia repudiado os cânticos, e o ministro dos Esportes da França, Gil Avérous, anunciou recentemente que jogos da Ligue 1 e Ligue 2 poderão ser suspensos ou interrompidos em caso de reincidência de episódios de homofobia ou violência nas arquibancadas.

Atualmente líder da Ligue 1, o PSG enfrenta o RC Lens neste sábado no Parc des Princes, sob vigilância redobrada das autoridades esportivas.