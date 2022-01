PSG diz que Messi está com Covid-19 e atualiza estado de saúde de Neymar

O PSG anunciou neste domingo (2) que o atacante Lionel Messi e outros três atletas da equipe profissional testaram positivo para a Covid-19. Segundo o clube, todos estão em isolamento para evitar o contágio da doença.

Além de Messi, estão infectados os jogadores Bernat, Rico e Bitumazala.

Messi está na Argentina, onde viajou para passar as festas de final de ano ao lado de familiares. Ao testar positivo, ele ficou impedido de embarcar de volta à França até a sua recuperação.

Outro craque do PSG que está tendo a situação monitorada é o brasileiro Neymar. O atacante está no Brasil após as festas de fim de ano. Ele seguirá no país por mais uma semana, até o dia 9, e está em recuperação de uma lesão no tornozelo. Ele tem previsão de retorno aos treinos em três semanas, de acordo com o clube.