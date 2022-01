Próximo do Mundial, Chelsea tem elenco insatisfeito com Tuchel

Uma parte do elenco do Chelsea está insatisfeita com o técnico Thomas Tuchel, revelou o "The Athletic". Diversos atletas do setor ofensivo estão insatisfeitos com o tratamento recebido do alemão e consideram seriamente deixar os Blues em um futuro próximo.

Além de Romelu Lukaku, que já questionou o comandante do Chelsea publicamente, outros nomes não estão satisfeitos com as constantes repreensões do comandante na beira do gramado e com as duras palavras ditas após erros.

Segundo as fontes ouvidas pelas reportagens, as frustrações de Thomas Tuchel tiveram um impacto negativo no elenco. Diversos jogadores estão menos propensos a assumir oportunidades com riscos maiores ou para usar seus instintos.

Os jogadores de ataque também sentem que as constantes mudanças nas escalações no setor ofensivo dificulta a criação de uma conexão e uma química entre os atletas nas partidas. Com isso, o Chelsea, que até 2021 disputava o título da Premier League, caiu de rendimento e ocupa hoje o 3º lugar.