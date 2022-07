Próximo adversário do Castanhal na Série D coleciona desfalques antes de partida decisiva

O Moto Club-MA, próximo adversário do Castanhal na Série D do Brasileirão, terá uma série de desfalques para a última partida da primeira fase do torneio. De acordo com informações da imprensa maranhense, nenhum dos três centroavantes do plantel rubro-negro está apto para entrar em campo.

Enzzo, que foi titular nos últimos dois jogos, está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Enquanto isso, Dagson foi diagnosticado com uma lesão no tendão do ombro esquerdo. A previsão é que o jogador se recupere em cinco semanas.

Contratado para resolver o problema dos desfalques, o atacante Wallace ainda não vai poder estrear pelo Moto. O jogadors só poderá defender o rubro-negro no dia 18 de julho, quando a janela para transferência internacional abre. O jogador defendia o Swadhinata KS, de Bangladesh.

Possíveis retornos

Além dos desfalques, o Moto Club-MA terá, pelo menos, dois "reforços" para o duelo contra o Japiim. O time terá de volta o lateral-direito Douglas e o volante Naílson, que cumpriram suspensão automática.

Importância do jogo para o Castanhal

Quarto colocado do Grupo A2 da Série D com 17 pontos, o Castanhal precisa de uma vitória para garantir uma vaga na próxima fase da Série D. O Moto Club-MA, adversário do domingo (17), é o líder da chave e já está classificado para os mata-matas há duas rodadas. Por conta disso, a equipe maranhense tem rodado o elenco e jogado as últimas partidas com time misto.

O jogo deste domingo começa às 15h, no estádio Castelão, em São Luís, capital do Maranhão.