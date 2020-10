Com problema familiar, volante paraense pede desligamento de clube amazonense

O volante Dadá, 36 anos, já não faz mais parte do elenco do Fast Club-AM que disputa o Campeonato Brasileiro da Série D.

O jogador paraense pediu para sair do time baré para cuidar da sua genitora, vitima de um AVC [Acidente Vascular Cerebral].

Em nota, o clube amazonense explicou a liberação do atleta. "O atleta Dadá solicitou liberação do clube para dar assistência à sua mãe, que teve no início da semana um AVC e por esse motivo o clube o liberou para que possa dar o suporte necessário. O Fast Clube deseja melhoras a mãe do atleta e força a ele e a sua família nesse momento", diz a nota.

Dadá chegou ao Fast para a disputa do Amazonense desta temporada por indicação do técnico Wladimir Araújo -,já não está mais na equipe. O jogador atuou em 13 partidas entre estadual e Série D e vinha tendo sequência com o técnico Ricardo Lecheva.

O jogador acumula passagem por Paysandu, Sport, Guarani, Red Bull Brasil, Náutico, Remo e estava no São Raimundo-RR antes do Fast Club. Foi campeão paraense pelo Clube do Remo em 2016.