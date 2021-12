Primeiro reforço? Vasco negocia com o volante Yuri, do CSA

O primeiro reforço do Vasco para o ano que vem deverá ser jogador de meio-campo: Yuri, volante do CSA, negocia com o Cruz-Maltino e poderá ser jogador da equipe a ser comandada por Zé Ricardo na próxima temporada. A informação inicial foi publicada pela rádio CBN/Maceió, e confirmada pelo LANCE!.

O volante de 27 anos, desejado pelo Vasco, foi um dos destaques do CSA na campanha que resultou no quinto lugar na Série B do Campeonato Brasileiro deste ano. Ele foi o campeão de desarmes da competição: 102. E está ficando sem contrato com o clube da capital alagoana.