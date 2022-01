Primeiro clube do Pará a conquistar um título brasileiro, Tuna Luso completa 119 anos

A temporada 2022 começou e no primeiro dia do ano a Tuna Luso Brasileira completa 119 anos de existência. A Águia do Souza terá pela frente uma temporada de recomeço, de retorno ao cenário nacional e também regional, com quatro competições a disputar no futebol.

De origem portuguesa e fundada no dia 1 de janeiro de 1903, a Lusa possui um papel importante no esporte paraense, além de ter uma ampla área que permite a prática de vários esportes olímpicos e ser forte em vários deles como natação, regata e futsal, a Tuna por muitos anos foi um celeiro de craques no futebol, que abastecia seu próprio time e também Remo e Paysandu.

Com 10 títulos estaduais no currículo e dois campeonatos brasileiros, um da Série B e outro da Série C, a Lusa foi a primeira equipe no Pará a conquistar um título nacional. Foi em 1985, na então Taça de Prata, que hoje é a Série B, derrotando o Goytacaz-RJ no Mangueirão. Sete anos depois, foi a vez de conquistar seu segundo título nacional, dessa vez no Baenão lotado de azulinos e bicolores, que foram apoiar a Lusa. Vitória diante do Fluminense-BA.

Graciete Maués está no seu segundo mandato à frente da Lusa (Igor Mota / O Liberal)

Após um hiato de 2013 a 2020 sem disputar a elite do futebol paraense, a Lusa retornou nas mãos de uma mulher. Graciete Maués trouxe junto aos seus parceiros a alegria para o torcedor cruzmaltino. A Lusa foi campeã da Segundinha em 2020, foi vice-campeã do Parazão em 2021 e a Águia voou para a Copa do Brasil, Copa Verde e também o Brasileiro Série D.