Primavera x Juventus SP: onde assistir e o horário do jogo de hoje (9/3) pelo Campeonato Paulista A2

As equipes Primavera x Juventus SP entraram em campo às 15h (horário de Brasília) de hoje, quarta-feira (09/03), para disputar a divisão A2 do Campeonato Paulista. A partida tem por local o Estádio Ítalo Mário Limongi, em Indaiatuba (SP). Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Primavera x Juventus SP ao vivo?

A partida Primavera x Juventus SP já pode ser assistida ao vivo pelos serviços de streaming Paulistão Play e Eleven Sports.

Como Primavera x Juventus SP chegam para o jogo?

Primavera está na 11° posição da série A2 do Campeonato Paulista, com um total de 2 vitórias, 8 empates, 3 derrotas, 11 gols marcados e 14 gols sofridos.

Já o Juventus ocupa a 9° colocação e acumula 4 vitórias, 4 empates, 5 derrotas, 9 gols marcados e 11 gols sofridos.

Até a publicação desta matéria, os times estavam empatados por 0 a 0.

Escalações

Primavera: André, João Vitor, Willian Rocha, Rodrigo Arroz, Darciel, Pablo, Vander, Wagner, Daniel Cruz, Felipe Cruz e Alecsandro. Técnico: Wilson Júnior.

Juventus SP: André dias, Hélder, Mauricio, Gabriel Cividini, Cristian Renato, Acácio, Wellington, Maycon Lucas, Igor Bahia, Negueba, Pablo Alves. Técnico: Tuca Guimarães.

Ficha técnica

Primavera x Juventus SP

Campeonato Paulista A2

Local: Estádio Ítalo Mário Limongi, em Indaiatuba (SP)

Data/horário: 09 de março de 2022, às 15h