Presidente da LaLiga, Javier Tebas, anuncia demissão ao cargo

O presidente da LaLiga, Javier Tebas, anunciou oficialmente sua demissão do cargo na manhã desta quarta-feira (22). O mandatário da Liga Espanhola de futebol comunicou a decisão nas redes sociais, seguido por um comunicado oficial da entidade.

O desligamento antecipado do cargo seria uma estratégia de Tebas para adiantar as eleições para a presidência da organização. Com a renúncia, será aberto um novo processo eleitoral do qual, até o momento, apenas ele disputará o pleito.

Caso de fato Javier seja reeleito, o espanhol dirigirá a LaLiga pela quarta vez consecutiva, algo que ocorre desde 2013. De acordo com a imprensa espanhola, os vice-presidentes Miguel Ángel Gil Marín e Quico Catalán assumirão a liderança da entidade até que as eleições ocorram.