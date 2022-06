Presidente da comissão eleitoral divulga nova data da eleição da FPF; veja quem está apto a votar

Após a Federação Paraense de Futebol (FPF) divulgar a nova comissão eleitoral, foi divulgada a nova data para a eleição da conturbada FPF. A data marcada para o pleito é o dia 9 de junho, das 10h às 16h, no Pará Clube, no bairro do Marco, em Belém, com dois candidatos na disputa, Ricardo Gluck Paul e Paulo Romano.

Marcelo Liendro da Silva Amral, presidente da comissão eleitoral da FPF, publicou no Jornal Amazônia, o edital de convocação da eleição da FPF, que se arrasta desde dezembro de 2021 e já foi cancelada por três vezes. A primeira vez foi após a Liga Atlética de Castanhal entrar na justiça, além da chapa “Futebol de primeira”, de Paulo Romano.

Já na segunda vez ocorreu uma confusão entre os advogados dos candidatos Paulo Romano e Ricardo Gluck Paul, que terminou até na delegacia. A última vez foi no dia 20 de abril, por decisão do Tribunal de Justiça do Estado TJ-PA.

Veja clubes e ligas que estão aptos a participar da eleição

PROFISSIONAIS

Águia de Marabá Futebol Clube

Associação Atlética Tiradentes

Carajás Esporte Clube

Clube do Remo

Paraense Sport Club

Paysandu Sport Club

Pedreira Esporte Clube

Pinheirense Esporte Clube

Santa Rosa Esporte Clube

São Francisco Futebol Clube

Sociedade Esportiva Caeté

Sport Club Itupiranga

Sporting Fonte Nova Ltda

União Paraense Futebol Clube (4 (quatro) votos cada uma);

Cametá Sport Clube

Castanhal Sport Clube

Clube Atlético Vila Rica

Parauapebas Futebol Clube

São Raimundo Esporte Clube

Sport Clube Belém

Tapajós Futebol Clube

Tuna Luso Brasileira

Vênus Atlético Clube (3 (três) votos cada uma)

Atlético Clube Izabelense,

Sociedade Desportiva

Paraense, Sport Real Futebol Clube Ltda (2 (dois) votos cada uma)

Bragantino Clube do Pará

Capitão Poço Futebol Clube,

Clube Atlético Paraense

Independente Atlético Clube de Tucuruí

Paragominas Futebol Clube (1 (um) voto cada uma)

NÃO PROFISSIONAIS

Associação Atlética e Cultural Cabanos

Associação Atlética Esmac Ananindeua

Associação Beneficente e Educativa Castelo dos Sonhos

Associação Escolinha de Futebol Meninos de Ouro

Atlético Barbarense Esporte Clube, Clube

Atlético Craques do Futuro

Clube Atlético Cruz Azul

Comercial Esporte Clube

Esporte Clube Trabalhista

Independente Clube do Pará

Real Naval Esporte Clube

Real União Sport Club

Sacramenta Esporte Clube Beneficente

Santa Maria Futebol Clube

Sport Clube Brasil

Vila Rica Sport Clube (1 (um) voto cada uma)

LIGAS ESPORTIVAS MUNICIPAIS

Liga Atlética de Castanhal

Liga Atlética Municipal de Marituba

Liga Atlética Municipal de Ourém

Liga Atlética Municipal Izabelense

Liga Desportiva Obidense

Liga Esportiva Baionense

Liga Esportiva Barcarenense

Liga Esportiva de Bragança

Liga Esportiva de Curionópolis

Liga Esportiva de Igarapé-Miri

Liga Esportiva de São João de Pirabas

Liga Esportiva de Tucumã

Liga Esportiva Municipal de Breves

Liga Esportiva Municipal de Capanema

Liga Esportiva Municipal de Chaves

Liga Esportiva Municipal de Goianésia do Pará

Liga Esportiva Municipal de Moju

Liga Esportiva Municipal de Muaná

Liga Esportiva Municipal de Oeiras do Pará

Liga Esportiva Municipal de Paragominas

Liga Esportiva Municipal de Portel

Liga Esportiva Municipal de Porto de Moz

Liga Esportiva Municipal de Rio Maria

Liga Esportiva Municipal de Santo Antônio do Tauá

Liga Esportiva Municipal Viseuense

Liga Esportiva Municipal de São João da Ponta

Liga Esportiva Municipal de Xinguara

Liga Esportiva Municipal Pontapedrense

Liga Esportiva Vigiense

Liga Esportiva Municipal de Redenção

Liga Esportiva Municipal de Mãe do Rio

Liga de Esportes Montealegrense (1 (um) voto cada uma).