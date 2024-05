Porto x Sporting: onde assistir ao vivo ao vivo e escalações do jogo hoje (26) pela Taça de Portugal

Porto x Sporting disputam hoje, domingo (26/04), a final da Taça de Portugal. O jogo inicia às 13h15 (horário de Brasília), no Centro Desportivo Nacional do Jamor, em Oeiras, Portugal. Confira as prováveis escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Porto x Sporting ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Star+, a partir das 13h15 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Ao longo da competição, Porto eliminou Vilar de Perdizes por 2 a 0, Montalegre por 4 a 0, Estoril por 4 a 0, Santa Clara por 2 a 1 e Vitória SC com uma vitória de 1 a 0 e outra de 3 a 1.

Já Sporting superou Olivais Moscavide por 3 a 1, Dumiense por 8 a 0, Tondela por 4 a 0, Leiria por 3 a 0 e Benfica, após vitória de 2 a 1 e empate de 2 a 2.

Porto x Sporting: prováveis escalações

Sporting: Diogo Pinto (Francisco Silva); Neto, Coates e Gonçalo Inácio; Ricardo Esgaio, Morita, Hjulmand e Nuno Santos; Trincão, Gyokeres e Pedro Gonçalves.

Porto: Diogo Costa; Fernandes (Joao Mario), Pedro, Otávio e Wendell; Varela e Nico (Eustáquio); Francisco Conceição, Pepê e Galeno; Evanílson.

FICHA TÉCNICA

Porto x Sporting

Taça de Portugal

Local: Centro Desportivo Nacional do Jamor, em Oeiras, Portugal

Data/Horário: 26 de abril de 2024, 13h15