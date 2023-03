Porto x Inter de Milão: onde assistir ao vivo e o horário do jogo hoje (14/03) pela Champions League

As equipes Porto x Inter de Milão disputam nesta terça-feira (14/03) a partida de volta das oitavas de final da Champions League. O jogo começa às 17h (horário de Brasília), no Estádio do Dragão, em Porto, Portugal. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Porto x Inter de Milão ao vivo?

A partida Porto x Inter de Milão pode ser assistida ao vivo pelo canal Space e pelo serviço de streaming HBO Max, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como Porto x Inter de Milão​​​​​ chegam para o jogo?

Ao final da fase de grupos da Champions League, Internazionale era vice-líder do Grupo C e somava 3 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 10 gols marcados e 7 gols sofridos.

Já Porto liderava o Grupo B da competição com 4 vitórias e 2 derrotas. Seu saldo de gols é composto por 12 gols marcados e 7 gols sofridos.

Inter de Milão venceu a partida de ida contra Porto por 1 a 0.

Prováveis escalações

Porto: Diogo Costa; João Mário, Pepe, Fábio Cardoso e Zaidu Sanusi; Grujic e Uribe; André Franco, Pepê e Galeno; Taremi. Técnico: Sérgio Conceição.

Inter: ​Onana; De Vrij, Acerbi e Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco; Lautaro Martínez e Lukaku. Técnico: Simone Inzaghi.

FICHA TÉCNICA

Porto x Inter de Milão

Champions League

Local: Estádio do Dragão, em Porto, Portugal

Data/Horário: 14 de março de 2023, 17h