Porto x Hoffenheim: veja o horário e as escalações do jogo de hoje (24/10) pela Liga Europa

Porto x Hoffenheim disputam hoje, quinta-feira (24/10), a 3° rodada da Liga Europa. O jogo tem início às 16h (horário de Brasília), no Estádio do Dragão, em Porto, Portugal. Confira as escalações e o horário:

Onde assistir Porto x Hoffenheim?

A partida​​​ não terá transmissão oficial no Brasil.

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas últimas rodadas da Europa League, o Porto perdeu para Bodo Glimt por 3 a 2 e empatou com o Manchester United por 3 a 3.

Já o Hoffenheim passou por um empate de 1 a 1 com o Midtjylland e uma vitória de 2 a 0 sobre o Dínamo de Kiev.

Porto x Hoffenheim: prováveis escalações

Porto: Diogo Costa; João Mário, Zé Pedro, Nahuén Pedro e Francisco Moura; Stephen Eustáquio, Alan Varela e Nico González; Pepê, Omorodion e Galeno. Técnico: Vítor Bruno.

Hoffenheim: Baumann; Akpoguma, Statch, Chaves; Gendrey, Bischof, Grillitsch, Prass; Kramaric, Bulter, Hlozek. Técnico: Pellegrino Matarazzo.

FICHA TÉCNICA

Porto x Hoffenheim

Europa League

Local: Estádio do Dragão, em Porto, Portugal

Data/Horário: 24 de outubro de 2024, 16h