Polêmico atacante ex-Remo fecha com clube da Série B, aponta jornalista

O atacante Victor Andrade, que jogou a última temporada no Remo, está perto de fechar com o Vila Nova, clube da Série B do Brasileiro. Segundo jornalistas goianos, faltam apenas detalhes para que Victor seja anunciado pelo Tigre, para a temporada 2022. De acordo com o repórter André Isac, o negócio já está mesmo concretizado:

Victor Andrade deixou o Remo após a penúltima rodada da Segundona do ano passado. Após ser o expulso no empate contra o Vasco, pela 37a rodada da Série B, em São Januário, o jogador e o Clube de Periçá terminaram vínculo em comum acordo.

Com a camisa do Remo, Victor ficou marcado pelo excesso de cartões, após bom início de trajetória no Baenão. Foram oito cartões amarelo e três vermelhos, em 23 partidas disputadas. O jogador marcou três gols e foi um dos detaques no primeiro turno azulino. Mas depois, teve uma queda de rendimento.