PlayStation elege time de peso para falar da nova geração de games no Brasil

A PlayStation acaba de escalar um time de grandes brasileiros em suas áreas para falar de PS5 no país. Tiago Leifert, Projota, Gabriel Medina, Fernanda Gentil, Bibi Tatto, Bruno Corrêa e a dupla do canal Coisa de Nerd (Leon e Nilce) são os nomes escolhidos para conversar com os diversos públicos de PlayStation e personificar as características da nova geração de consoles.

As personalidades já são fãs da marca e usarão seus canais sociais para mostrar tudo sobre o lançamento.

A ação faz analogia a seleção de um time e busca representar, por meio das personalidades eleitas, a importância do papel da equipe em um jogo. Assim, durante os próximos seis meses, os influenciadores publicarão em suas redes sociais conteúdos cocriados com a marca e a agência Social Tailors.