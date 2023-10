Platense x Argentinos Juniors: onde assistir ao vivo o jogo hoje (02/10) pelo Campeonato Argentino

Platense x Argentinos Juniors disputam hoje, segunda-feira (02/10), a 7° rodada da segunda fase do Campeonato Argentino. O jogo será realizado às 21h (horário de Brasília), no Estádio Ciudad de Vicente López, em Vicente López, Argentina. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Platense x Argentinos Juniors ao vivo?

A partida entre Platense x Argentinos Juniors poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pelo Star+, a partir das 21h (horário de Brasília).

Como Platense x Argentinos Juniors chegam para o jogo?

Platense é o 11° colocado do Grupo B do Campeonato com 2 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, 6 gols marcados e 10 gols sofridos.

Já Argentinos Juniors estão em 6° lugar no Grupo A com 3 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 6 gols marcados e 5 gols sofridos.

Platense x Argentinos Juniors: prováveis escalações

Platense: Ramiro Macagno; Raúl Lozano, Ignacio Vázquez, Gastón Suso, Juan José Infante; Leonel Picco, Franco Díaz, Ciro Rius, Nicolás Castro e Agustín Ocampo; Nicolás Servetto. Técnico: Martín Palermo.

Argentinos Juniors: Alexis Martín Arias; Marco Di Césare, Miguel Ángel Torrén, Lucas Villalba; Javier Cabrera, Federico Redondo, Santiago Montiel, Leonardo Heredia e Alan Lescano; Gabriel Ávalos e Luciano Gondou. Técnico: Pablo Guede.

FICHA TÉCNICA

Platense x Argentinos Juniors

Campeonato Argentino

Local: Estádio Ciudad de Vicente López, em Vicente López, Argentina

Data/Horário: 02 de outubro de 2023, 21h