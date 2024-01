Pinheirense realiza peneira para as categorias de base e profissional; veja mais

O Pinheirense é o atual campeão do Campeonato Paraense da terceira divisão, o chamado Parazão B2. O título rendeu ao clube uma vaga na popular Segundinha, que deve começar no segundo semestre deste ano. Até lá, a diretoria do clube espera trabalhar na montagem de um elenco, que deve ser usado no profissional e nas categorias de base.

Por conta disso, o clube promove uma "peneirada" que servirá para garimpar jogadores na categoria sub-20 e no profissional.

O período de testes será nesta quarta-feira (3), a partir das 8 horas da manhã, no estádio Abelardo Conduru, em Icoaraci. Os interessados podem procurar o clube através do número: 48991543608