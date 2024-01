Petrolina x Sport Recife: onde assistir ao vivo o jogo hoje (13/01) pelo Campeonato Pernambucano

Petrolina x Sport Recife disputam neste sábado (13/01) a 1° rodada do Campeonato Pernambucano. O jogo iniciou às 16h (horário de Brasília), na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE). Confira onde assistir e as escalações do jogo:

Onde assistir Petrolina x Sport Recife ao vivo?

A partida Petrolina x Sport Recife poderá ser assistida pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como Petrolina x Sport Recife chegam para o jogo?

No último Pernambucano, Petrolina ficou em 4° lugar, com 5 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Já Sport Recife liderou invicto a edição com 9 vitórias e 3 empates.

Petrolina x Sport Recife: prováveis escalações

Petrolina: Cris; Raykar, Mailson, Arthur Miranda e Igor Tavares (Vinicinho); Kiko, Brendon, Eduardo e Nildo; Emerson Galego e Rodolfo. Técnico: William Lima.

Sport: Thiago Couto; Lucas Ramon, Alisson Cassiano, Rafael Thyere e Felipinho; Fabinho, Fábio Matheus e Alan Ruiz; Pablo Dyego, Zé Roberto e Romarinho. Técnico: Mariano Soso.

FICHA TÉCNICA

Petrolina x Sport Recife

Campeonato Pernambucano

Local: Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE)

Data/Horário: 13 de janeiro de 2024, 16h