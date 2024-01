Costa do Marfim x Guiné-Bissau: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (13/01) pela Copa Africana

Costa do Marfim x Guiné-Bissau disputam hoje, sábado (13/01), a primeira rodada da Copa Africana de Nações. O jogo será realizado às 17h (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Ebimpé, em Abidjã, Costa do Marfim. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Costa do Marfim x Guiné-Bissau ao vivo?

A partida entre Costa do Marfim x Guiné-Bissau​​​ pode ser assistida ao vivo pela Bandplay e pelo canal Esporte na Band, no Youtube, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como Costa do Marfim x Guiné-Bissau chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, Costa do Marfim passou por 3 vitórias e 2 empates. Sua última partida ocorreu contra Serra Leoa no último sábado (06/01) e terminou com sua vitória de 5 a 1.

Já Guiné-Bissau acumulou 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota em seus últimos jogos. A equipe vem de uma derrota de 6 a 2 para Mali, realizada em partida amistosa no dia 06 de janeiro.

Costa do Marfim x Guiné-Bissau: prováveis escalações

Costa do Marfim: Yahia Fofana; Aurier, Diomandé, Ndicka, Konan; Kessié, Seko Fofana, Sangaré; Krasso, Boga e Jonathan Bamba. Técnico: Jean-Louis Gasset.

Guiné-Bissau: Jonas Mendes; Candé, Sori Mané e Marcelo Djaló; Carlos Mané, Alfa Semedo, Cassama, Mauro Rodrigues, Quizera; Gano e Mama Baldé. Técnico: Baciro Candé.

FICHA TÉCNICA

Costa do Marfim x Guiné-Bissau

Copa Africana de Nações

Local: Estádio Olímpico de Ebimpé, em Abidjã, Costa do Marfim

Data/Horário: 13 de janeiro de 2024, 17h