Peru x Equador: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (10/06) pelas Eliminatórias da Copa

Peru x Equador disputam hoje, terça-feira (10/06), a 16° rodada das eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo 2026. O jogo está programado para as 22h30 (horário de Brasília), no Estádio Nacional do Peru, em Lima. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Peru x Equador ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela SporTV 3, a partir das 22h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Peru soma nas eliminatórias sulamericanas da Copa 11 pontos, 2 vitórias, 5 empates, 8 derrotas, 6 gols marcados e 17 gols sofridos.

Já o Equador acumula na competição um total de 24 pontos, 7 vitórias, 6 empates, 2 derrotas, 13 gols marcados e 5 gols sofridos.

VEJA MAIS

Peru x Equador: prováveis escalações

Peru: Gallese; Advíncula, Zambrano, Abram, López; Aquino, Tapia, Peña; Polo, Reyna e Guerrero. Técnico: Óscar Ibáñez.

Equador: Galíndez; Ordóñez, Pacho, Hincapié, Estupiñán; Moisés Caicedo, Vite, Alan Franco, Castillo (Minda/Yeboah); Kendry Paez, Enner Valencia (Kevin Rodríguez). Técnico: Beccacece.

FICHA TÉCNICA

Peru x Equador

Eliminatórias da Copa do Mundo - América do Sul

Local: Estádio Nacional do Peru, em Lima

Data/Horário: 10 de junho de 2025, 22h30