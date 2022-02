Pênalti perdido e emoção: clássico entre Vitória e Bahia termina empatado pelo Baiano

Nesta quarta-feira aconteceu o primeiro Ba-Vi da temporada 2022. No Barradão, o Bahia teve boas oportunidades na primeira etapa e o Vitória foi comandado por Luidy, que abriu o placar. Logo depois, Rodallega deixou tudo igual no Barradão.

Com o resultado, o Bahia fica na quarta colocação com seis pontos, seguido do Vitória com cinco. Na próxima rodada, o Tricolor de Aço encara o Barcelona, na quarta-feira (9), às 19h15 (horário de Brasília). Enquanto isso, o Rubro-Negro só joga no domingo (13), enfrentando o Conquista, às 16h.

PRIMEIRA ETAPA DE CHANCES!

A primeira etapa foi mais tranquila, sem grandes oportunidades. O Bahia chegou ao ataque com perigo e poderia abrir o placar logo no começo, mas Marco Antônio perdeu um gol incrível. As melhores oportunidades do Vitória surgiram dos pés de Luidy, sendo o mais ativo dos Rubro-Negros.

LUIDY NELES!

Na volta do intervalo, o Vitória retornou melhor e abriu o placar logo aos 11 minutos de partida. Luidy recebeu na esquerda, passou por Jonathan e chutou bonito, no ângulo, fazendo um golaço para os mandantes.

O EMPATE!

Não teve muito tempo para comemorar, visto que aos 24', Jonathan recebeu na direta, cruzou para Ronaldo que acertou a trave. No rebote, Rodallega empatou para o Bahia.

Aos 33', Roberto foi derrubado na área e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Guilherme Queiroz exagerou na força e isolou a bola na arquibancada. Sem maiores chances, o clássico ficou igual.