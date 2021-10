Pelé ‘invade’ rede social da filha, se diz bem e brinca: 'Posso até jogar no domingo'

Pelé já está em casa se recuperando da retirada de um tumor do cólon direito em agosto deste ano. O Rei do Futebol aproveitou as redes sociais de sua filha, a fisioterapeuta Flavia Kurtz, para atualizar seu quadro de saúde. O tricampeão mundial disse estar bem e brincou com seu estado.

- Invadi a rede da minha filha para dar uma mensagem maravilhosa. Graças a Deus eu estou bem, estou melhor, estou disposto talvez até jogar domingo que vem. Mas, agora falando mais sério, obrigado por tudo, obrigado por todos aqueles que me mandaram um abraço, dando força. E eu também, se Deus quiser, logo estarei com vocês - disse Pelé no vídeo.

Enquanto esteve internado se recuperando do processo cirúrgico, Pelé utilizou as redes de sua outra filha, a ativista Kely Nascimento, para mostrar seu estado de saúde no hospital.