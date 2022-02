Pela 7ª vez! Flamel assina com Águia de Marabá mirando fase final do Parazão

Já diz o velho ditado, “quem é vivo sempre aparece”; Dois anos depois de deixar Marabá, o atacante Flamel retorna às origens e crava sua sétima passagem pelo Azulão Marabaense, aos 38 anos, para ajudar o time na reta final da primeira fase do Campeonato Paraense. O Águia é o segundo colocado no grupo A, com 11 pontos, e está matematicamente classificado, e encerra a fase de grupos contra o Clube do Remo, no próximo sábado, no Baenão.

O anúncio do retorno foi feito pelo próprio clube, nas redes sociais. Flamel foi saudado e reverenciado pela sua história no time marabaense, bem como pela vasta experiência em outros 10 times paraenses: Remo, Paysandu, Tuna Luso, Ananindeua, Cametá, Abaeté, Santa Cruz, Parauapebas, São Raimundo e Castanhal.

Flamel estava atuando no Fast/AM, com passagens por Manauara EC, Nacional/AM, Moto Club/MA, América/RJ, Atlético Paranaense/PR, Goytacaz/RJ e Americano/RJ.