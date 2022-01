Pedro pode viver dias decisivos por início inédito pelo Flamengo

Se tem um jogador no Flamengo que entra em 2022 com a sensação de "posso contribuir mais" é Pedro, o menor dos culpados por possuir uma minutagem desproporcional ao seu ótimo rendimento pelo clube. E o centroavante pode viver dias decisivos a partir deste domingo, já que Gabigol se apresentará à Seleção Brasileira, onde terá treinos e jogos até o dia 1º de fevereiro.

Para a semana que está para iniciar, a terceira de Paulo Sousa sob o comando do Flamengo, o plano é o treinador esboçar melhor as formações que pretende começar a temporada - cujo foco é a Supercopa do Brasil.

E, como o português também não deve contar com Michael, a ser anunciado como reforço do Al Hilal nas próximas horas (ou seja, um atacante a menos no elenco), a tendência é que Pedro seja a referência ofensiva nos testes iminentes, independente do esquema a ser adotado por Sousa.

Nos treinos táticos e segmentados para atacantes, Pedro tem impressionado a comissão técnica por sua capacidade de finalização com poucos toques na bola e pelo preparo físico acima da média para o período do ano. O site "Goal" realça que Bruno Henrique é outro que tem impressionado no quesito.

Por ora, prestes a também não contar com Everton Ribeiro, Arrascaeta e Isla, todos selecionáveis nesta Data Fifa, o grupo de Paulo Sousa segue sem previsão de realizar um jogo-treino. Manterá as apostas na alta intensidade em suas atividades táticas e de bola parada, com complemento físico.

Pelo Flamengo, dos 100 jogos oficiais, Pedro atuou em menos de 50% deles como titular, condição que pode conquistar pela primeira vez - tendo Gabi à disposição - e já para dar o pontapé em 2022. E os dias que virão podem ser determinantes para ele enfim cravar um lugar no time, seja ao lado do camisa 9 ou não.

NÚMEROS DE PEDRO PELO FLAMENGO

Temporada 2021

- 46 jogos

- 24 como titular

- 23 gols e 3 assistências

Temporada 2020

- 54 jogos

- 25 como titular

- 18 gols e 7 assistências