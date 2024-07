Paysandu x Ponte Preta: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo hoje (20/07) pelo Brasileirão

Paysandu x Ponte Preta se enfrentam hoje, sábado (20/07), pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. O jogo acontece às 18h (horário de Brasília), no Estádio Banpará Curuzu, em Belém. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Paysandu x Ponte Preta ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Sportv e Premiere, a partir das 18h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Paysandu acumula 20 pontos, 4 vitórias, 8 empates, 3 derrotas, 18 gols marcados e 16 gols sofridos no Brasileirão. O Papão se vem se recuperando no campeonato após um início desastroso na competição. O clube paraense não perde há seis partidas e vem de uma vitória em casa por 2 a 1 contra o Ceará. Atualmente, o time está em 12º colocado.

Já a Ponte Preta soma 20 pontos, 5 vitórias, 5 empates, 5 derrotas, 19 gols marcados e 19 gols sofridos. A Macaca não perde há quatro rodadas e vem de uma vitória por 4 a 2 dentro de casa. Atualmente, o clube está em 11º lugar no campeonato e briga pela parte de cima da tabela.

Paysandu x Ponte Preta: prováveis escalações

Paysandu: Diogo Silva; Edilson, Wanderson, Lucas Maia, Kevyn; Leandro Vilela, Netinho, Cazeres; Jean Dias, Esli García e Nicolas. Técnico: Hélio dos Anjos.

Ponte Preta: Pedro Rocha; Pedro Rocha, Igor Inocêncio, Joilson, Sérgio Raphael (Castro) e Gabriel Risso; Emerson Santos, Dudu Vieira, Ramon (Emerson) e Jeh; Matheus Régis e Gabriel Novaes. Técnico: Nelsinho Baptista.

FICHA TÉCNICA

Paysandu x Ponte Preta

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Banpará Curuzu, em Belém

Data/Horário: 20 de julho de 2024, 18h

(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob a coordenação de Heloá Canali.)