Paysandu e Clube do Remo fazem jogo decisivo no Campeonato Paraense de Futebol Feminino

Um Re-Pa no futebol feminino que, praticamente, define um dos finalistas do campeonato paraense de 2020.

O clássico das ‘meninas’ azulinas e bicolores acontece no campo (1) do Centro Esportivo da Juventude [Ceju], às 15h, desta quarta-feira (4) com arbitragem da experiente árbitra da CBF, Elaine da Silva Melo.

O jogo faz parte da segunda rodada do quadrangular em que todos times jogam entre si para sair os dois melhores pontuados para a grande final marcada para o dia 18.

O Clube Remo ganhou dos Cabanos por 2 a 0 soma 3 pontos. O Paysandu perdeu para a Esmac por 4 a 1, entra zerado no Re-Pa. Precisa vencer para ficar dependendo do resultado do rival diante da Esmac no dia 11.

Clube do Remo joga por mais vitória para garantir presença da disputa do título. O empate também não é ruim para pretensões azulinas.

As equipes estão com suas principais estrelas em campo. O Leão com Moju, Suame, artilheira com 4 gols. No Papão, Dan, atacante, Talita Cogo, volante, são as destaques do time comandado por Aline Costa.

O Clube do Remo tem a direção técnica de Vitor Braga que substituiu Mário Guimarães (Mariozinho) no começo do campeonato e segue invicto.

Na fase classificatória houve empate de 0 a 0, jogo disputado no campo do Ceju.