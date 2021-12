Passou, tá? Atacante do Botafogo de 17 anos comemora sucesso na escola: 'Ano que vem é facul'

O atacante do Botafogo Matheus Nascimento, de 17 anos, está tendo um fim de ano para se comemorar. Após levantar a taça de campeão da série B com o Glorioso, o garoto contou pelas redes sociais que passou de ano e mirou um futuro acadêmico.

- Passei tá? Ano que vem é facul - postou o jovem.

Recentemente, Matheus Nascimento foi lembrado na tradicional lista do jornal inglês "The Guardian" que apontou os 60 jogadores nascidos em 2004 mais promissores do mundo. O atacante do Alvinegro é um dos quatro representantes brasileiros.

Matheus foi avaliado pelo site 'Transfermarkt' por cinco milhões de euros (R$ 32 milhões). O jogador alterna entre as rotinas do profissional e do time sub-20 do Botafogo. Apesar de ser jogador já com contrato com a equipe principal do clube, o atacante, eventualmente, desce para ter mais tempo de jogo.