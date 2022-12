Partida solidária busca arrecadar alimentos para doar cestas básicas para famílias carentes

As festas de final de ano estão chegando e nessa época muitas pessoas organizam competições solidárias para ajudar quem está precisando. É assim que o esporte entra com um agente multiplicador de boas intenções e solidariedade. Uma dessas ações é o "Futebol Beneficente", que irá ocorrer no dia 17 de dezembro, em Nova Timboteua, nordeste do Pará.

O objetivo é arrecadar o máximo de alimentos não-perecíveis para montar cestas básicas e entregar a famílias da região. O jogo solidário terá a participação de alguns jogadores paraenses profissionais, como o atleta da Ponte Preta(SP) Igor Gabriel, Wagner Cardoso, do Remo, Gabriel Lima, do São José (RS), Alisson Felipe, do Amazonas, e outros.

Sérgio Santos, idealizador da ação, explicou que ele tomou a iniciativa porque sabe que muitas pessoas precisam de ajuda. Com isso, ele entrou em contato com alguns amigos que fez quando jogava futebol e promoveu o evento. Este será o terceiro ano do Futebol Beneficente.

“Eu comecei a organizar em 2020 e estou indo para o terceiro ano. O intuito do evento é organizar e arrecadar alimentos não perecíveis para fazer cestas básicas e entregar para famílias carentes da cidade. No primeiro ano, eu organizei sem o apoio de ninguém, foi muito difícil conseguir patrocínio, mas graças a Deus deu tudo certo, a galera abraçou [a causa]. Nós conseguimos arrecadar muitas cestas básicas no primeiro e segundo ano e acredito que neste vamos conseguir mais”, contou Sérgio.

Sérgio explicou que as doações podem ser de alimentos, antes ou no dia do jogo. Além disso, as pessoas também podem doar por meio do pix. O coordenador afirmou que faz as entregas pessoalmente e que fará a prestação de contas de todo o dinheiro usado.

“Depois do primeiro ano, eu pretendi fazer em outros anos porque é muito gratificante ver o sorriso das pessoas quando a gente entrega as cestas básicas. E eu nunca bati foto porque eu já fui umas dessas pessoas. Quando eu era criança a gente passou muita necessidade, eu tinha vergonha de quando as pessoas iam entregar e queriam bater foto, eu não queria ser exposto. Então, hoje em dia, quando eu vou levar as cestas básicas, eu não exponho as imagens das pessoas. Mas, o que importa é ajudar”, concluiu Sérgio Santos.

Serviço

Futebol Solidário

Data: 17/12

Local: Campo da associação Timboteua esporte clube, Cidade de Nova Timboteua

Horário: 15h

Pix para doação: 91 98341-5520 (Sérgio Santos)

Contato: 91 98341-5520

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)