Partida entre Athletico-PR e Vasco será transmitida pela Twitch

O duelo entre Athletico-PR e Vasco, neste domingo, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, terá novidade na transmissão. O serviço de streaming Twitch exibirá a partida por meio de dois canais: um voltado a torcedores do mandante e um para os visitantes. Será a primeira vez que um jogo será transmitido neste formato.

No caso dos torcedores do Furacão, o canal é "Drakoporcento". Para os cruz-maltinos, "Casimito". Em ambos os casos, é preciso estar inscrito - o custo mínimo é R$ 22,99. Quem tiver conta na Amazon Prime e não tiver utilizado o benefício da inscrição gratuita mensal da Twitch Prime poderá assistir sem pagar.

Confira a nota publicada no site do Athletico-PR:"Além da nossa tradicional transmissão no Furacão Live, a partida entre Athletico e Vasco da Gama também será transmitida na plataforma de streaming Twitch.

Será a primeira vez na história que uma partida do Campeonato Brasileiro será transmitida dentro da referida plataforma.

Os torcedores poderão acompanhar à transmissão com narração e comentários de outros torcedores athleticanos. No comando estará Wagner “Drako” Pereira, ao lado de Thaís “thaqueta” Karam.

Para acompanhar a transmissão, é necessário estar em território brasileiro e ser um inscrito no canal do Drako na Twitch. Acesse www.livrepratorcer.com.br e vá direto para a página inicial do canal.

O valor da inscrição é de R$22,99, podendo também ser gratuito para assinantes da Amazon Prime que ainda não tiverem utilizado o benefício da inscrição gratuita mensal da Twitch Prime.

Esse é mais um importante passo do Athletico Paranaense, antecipando movimentos que, invariavelmente, acontecerão num futuro não tão distante."

